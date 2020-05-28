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В Киеве пообещали ликвидировать ДНР и ЛНР
28.5.2020 11:04
Фото: pl.ua
Украинские власти заверили, что администрации ДНР и ЛНР будут ликвидированы после установления контроля Киева на границе с Россией в регионе.
Соответствующее заявление в эфире программы "PRIME:Муждабаев" телеканала ATR сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о том, что администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы после установления контроля на границе с РФ. Глава ведомства пояснил, что в условиях безопасной обстановки выведут войска. С учетом того, что в Киеве предполагают восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе, места "этой оккупационной администрации" попросту не останется.
По словам Кулебы, он не видит никаких перспектив в выстраивании диалога с Донецком и Лугансков с точки зрения разрешения конфликта в юго-восточной части Украины. При этом министр указал на некий запасной план, которым уже располагает Киев. Он будет задействован, если вопросы не удастся решить мирно в течение года, пояснил глава МИД Украины.
Министр не стал более подробно делиться информацией об этом плане. Кулеба лишь отметил, что администрация президента Владимира Зеленского не хотела бы его реализовывать.
Ранее стало известно о том, что украинский лидер намерен поменять стратегию в отношении Донбасса. Зеленский, в частности, внес коррективы в состав контактной группы в Минске, теперь в нее входит вице-премьер Алексей Резников.
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