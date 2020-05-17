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Зеленский меняет стратегию по Донбассу
17.5.2020 11:25
Фото: livejournal.com
Украинский президент Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию по урегулированию ситуации в Донбассе, рассказала журналистам депутат Верховной рады Марина Бардина ("Слуга народа").
В эфире телеканала "Наш" она пояснила, что первоначально глава государства пытался продолжать линию его предшественника.
Придерживаясь после избрания стратегии предыдущего украинского лидера Петра Порошенко, нынешний президент страны Владимир Зеленский убедился в ее неэффективности. В результате в Киеве начали пересматривать подходы к разрешению конфликта, пояснила Марина Бардина.
В настоящее время власти Украины пытаются предоставить более официальный статус группе, ведущей переговоры в трехстороннем формате, добавила Бардина. По ее словам, несколько дней назад этот вопрос обсуждали высокопоставленные должностные лица. Кроме того, руководство Украины якобы начинает двигаться по пути выполнения минских договоренностей.
Ранее Вячеслав Никонов ("Единая Россия"), возглавляющий комитет Государственной думы РФ по образованию и науке, прокомментировал введение киевскими властями санкций против МГУ, Эрмитажа и Русского географического общества. Назвав такое решение днищем, парламентарий посоветовал киевским властям "начать еще сжигать на кострах книги", чтобы усилить "сходство с нацистским режимом".
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