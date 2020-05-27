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Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину
27.5.2020 15:17
Фото: vk.com
Верховный суд Российской Федерации вернул иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к Владимиру Путину, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на пресс-службу суда уточняется что экс-чиновник пытался не только оспорить свою отставку, но и добиваться права на дополнительные социальные гарантии.
Как стало известно, Верховный суд России частично возвратил иск бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. Экс-чиновник просил о признании незаконным указа президента РФ Владимира Путина в части его отстранении от должности. Кроме того, в исковом заявлении речь шла о том, чтобы обязать главу государства внести в документ поправки.
По мнению Игнатьева, в указе должно быть отмечено, что в период деятельности в качестве губернатора Чувашии он частично потерял трудоспособность. В результате он может рассчитывать на дополнительные соцгарантии, согласно действующему в РФ законодательству.
Напомним, в конце минувшего января Путин отправил Игнатьева в отставку, и речь шла об утрате доверия. Незадолго до этого произошли сразу два инцидента с участием чиновника. В частности, он высказался о журналистах во время торжества в честь Дня печати. Глава российского региона выразил мнение о том, что необходимо "мочить" тех, кто постоянно критикует.
За день до того, как губернатор Чувашии был снят с поста, президиум Генсовета "Единой России" исключил его из партии. Этому предшествовала официальная церемония передачи пожарным новой техники, на которой губернатор решил "пошутить" и вынудил офицера МЧС подпрыгивать за ключами.
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