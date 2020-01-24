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Главу Чувашии предложили проверить на вменяемость
24.1.2020 21:54
Фото: gazeta.ru
Депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия"), отреагировав на сомнительную шутку главы Чувашии Михаила Игнатьева, предложил проверить его на вменяемость.
Соответствующую запись Хинштейн оставил в своем Twitter.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отреагировал на заявление секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака. Ранее он сообщил о том, что партия поставит вопрос о соответствии Михаила Игнатьева занимаемой должности. Кроме того, его могут исключить из партии.
По словам Хинштейна, Игнатьева стоит "принудительно освидетельствовать" на предмет вменяемости.
Ранее в Сети и средствах массовой информации распространились кадры, на которых глава Чувашии вынуждает представителя прыгать за ключами от новой пожарной техники. В МЧС подобные действия руководителя региона сочли несмешными.
Не так давно резонанс вызвало большой резонанс заявление Михаила Игнатьева, который призвал "мочить" журналистов за критику властей. Как отметил тогда глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, чиновник выбрал "не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой".
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