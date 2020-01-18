Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Союзе журналистов прокомментировали мнение главы Чувашии о СМИ

20:50

Фото: mk.ru

Владимир Соловьев



В Союзе журналистов выразили надежду на то, что глава Чувашии сможет изменить свое отношение к средствам массовой информации.



Заявление Михаила Игнатьева, призвавшего ранее "мочить" журналистов за критику властей, прокомментировал глава организации Владимир Соловьев.



По словам Владимира Соловьева, он надеется, что глава Чувашии изменит свое отношение к журналистам, передает ТАСС. Глава Союза журналистов России отметил, что распространившаяся в СМИ реплика является уже не первой оригинальной цитатой чиновника в адрес независимых журналистов.



"Мочить" - это не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой", - подчеркнул Соловьев.



Ранее в Сети и прессе широко распространились сведения о том, что Михаил Игнатьев высказался о журналистах во время торжества в честь Дня печати. В частности, глава российского региона выразил мнение о том, что необходимо "мочить" тех, кто постоянно критикует.



Власти Чувашии пока воздерживаются от каких-либо официальных комментариев по этому поводу.



Автор: Злата Богатова

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