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В Союзе журналистов прокомментировали мнение главы Чувашии о СМИ
20:50
Фото: mk.ru
Владимир Соловьев
В Союзе журналистов выразили надежду на то, что глава Чувашии сможет изменить свое отношение к средствам массовой информации.
Заявление Михаила Игнатьева, призвавшего ранее "мочить" журналистов за критику властей, прокомментировал глава организации Владимир Соловьев.
По словам Владимира Соловьева, он надеется, что глава Чувашии изменит свое отношение к журналистам, передает ТАСС. Глава Союза журналистов России отметил, что распространившаяся в СМИ реплика является уже не первой оригинальной цитатой чиновника в адрес независимых журналистов.
"Мочить" - это не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой", - подчеркнул Соловьев.
Ранее в Сети и прессе широко распространились сведения о том, что Михаил Игнатьев высказался о журналистах во время торжества в честь Дня печати. В частности, глава российского региона выразил мнение о том, что необходимо "мочить" тех, кто постоянно критикует.
Власти Чувашии пока воздерживаются от каких-либо официальных комментариев по этому поводу.
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