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Тренера бойца ММА Исмаилова задержали по подозрению в организации убийства
27.5.2020 14:38
Фото: fightnews.info
Осия подозревается в организации убийства директора торгового центра в Подмосковье, передают российские СМИ.
Преступление было совершено около года назад, уточняется со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.
Полиция задержала Владимира Осию в рамках уголовного дела об организации убийства директора торгового центра в Подмосковье, передает ТАСС. Со ссылкой на источник в силовых структурах отмечается, что тренера бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова и еще трех фигурантов задержали после того, как на них дали показания.
Следственные действия, в рамках которых проводится допрос Осии и других фигурантов, продолжаются, в частности, идет проверка показаний.
Преступление было совершено 4 июня 2019 года, когда в поселке Поварово стреляли в 60-летнего директора торгового центра в Солнечногорском районе Московской области Николая Леонова. Бизнесмен входил в помещение магазина, когда неизвестный сделал по меньшей мере три выстрела из пистолета.
От полученных ранений Леонов погиб на месте. Вскоре по подозрению в причастности к покушению полиция задержала его 56-летнюю супругу. Вдову директора ТЦ обвинили в организации убийства и незаконном обороте оружия.
В прошлом Владимиру Осии присвоили звание заслуженного тренера России. Под его руководством сборная по ММА в прошлом году смогла выиграть мировой чемпионат.
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