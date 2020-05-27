Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Тренера бойца ММА Исмаилова задержали по подозрению в организации убийства

27.5.2020 14:38

Фото: fightnews.info



Осия подозревается в организации убийства директора торгового центра в Подмосковье, передают российские СМИ.



Преступление было совершено около года назад, уточняется со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.



Полиция задержала Владимира Осию в рамках уголовного дела об организации убийства директора торгового центра в Подмосковье, передает ТАСС. Со ссылкой на источник в силовых структурах отмечается, что тренера бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова и еще трех фигурантов задержали после того, как на них дали показания.



Следственные действия, в рамках которых проводится допрос Осии и других фигурантов, продолжаются, в частности, идет проверка показаний.



Преступление было совершено 4 июня 2019 года, когда в поселке Поварово стреляли в 60-летнего директора торгового центра в Солнечногорском районе Московской области Николая Леонова. Бизнесмен входил в помещение магазина, когда неизвестный сделал по меньшей мере три выстрела из пистолета.



От полученных ранений Леонов погиб на месте. Вскоре по подозрению в причастности к покушению полиция задержала его 56-летнюю супругу. Вдову директора ТЦ обвинили в организации убийства и незаконном обороте оружия.



В прошлом Владимиру Осии присвоили звание заслуженного тренера России. Под его руководством сборная по ММА в прошлом году смогла выиграть мировой чемпионат.



Автор: Злата Богатова

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