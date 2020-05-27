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Пропавший под Оренбургом трехлетний ребенок найден погибшим
27.5.2020 10:18
Фото: smi2.net
Тело пропавшего мальчика извлекли из водоема водолазы аварийно-спасательной службы.
О трагическом происшествии в Пономаревском районе Оренбургской области сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.
Поиски трехлетнего мальчика, который отправился с отцом на рыбалку и пропал, велись с понедельника. Как стало известно, тело ребенка обнаружили в реке.
Обстоятельства гибели малыша сейчас выясняют следователи. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело.
Ранее в Пензе было найдено тело школьницы. Девочку со следами криминальной смерти обнаружили после того, как в полицию обратилась ее мать и сообщила об исчезновении ребенка. Вскоре оперативники вышли на след предполагаемого убийцы, мужчина задержан и дает показания.
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