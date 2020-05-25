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Бывший игрок «Ромы» Буассе умер в возрасте 21 года
25.5.2020 23:38
Фото: telegrafi.com
Пресс-служба итальянского футбольного клуба "Рома" сообщает о скоропостижной смерти своего бывшего полузащитника Джозефа Буассе.
Камерунцу был лишь двадцать один год.
В сообщении отмечается, что администрация и футболисты "Ромы" скорбят в связи с кончиной экс-игрока академии Джозефа Буасса.
По предварительным данным, уроженец Камеруна умер в результате перенесенного накануне приступа сердечной недостаточности, пишет издание The Sun.
В период 2017-2019 годов Буассе тренировался в академии римлян, не привлекаясь в основной состав. Начиная с 2020 года, футболист выходил на поле за румынский клуб "Университатя Клуж".
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