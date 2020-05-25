Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Первые ЕГЭ в России будут проводиться без школьников

25.5.2020 22:53

Фото: kaluga-poisk.ru



Пробные ЕГЭ, запланированные на 29 и 30 июня, проведут без участия школьников, сообщили в Минпросвещения.



По данным ведомства, необходимо проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора.



Как стало известно, запланированные на конец июня пробные экзамены пройдут без участия школьников. Об этом передает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.



Ранее глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телевизионного канала "Россия-24" назвал даты начала кампании по сдаче ЕГЭ. По словам министра, на 29 и 30 июня планируется проведение пробных ЕГЭ. Спустя несколько дней, 3 июля, юным россиянам предстоит проверить свои знания по географии, информатике и литературе.



Решение было принято по итогам состоявшегося сегодня заседания, на котором обсуждались вопросы проведения ЕГЭ, а также предстоящий прием в высшие учебные заведения.



Предполагается, что в названные даты эксперты будут на всех этапах тестировать процесс экзаменов с точки зрения обеспечения защиты здоровья их участников.



В Министерстве просвещения также поясняют, что в этом году дети будут сдавать ЕГЭ вплоть до 23 июля. В качестве резервных дней называлось 24 и 25 июля.



Автор: Злата Богатова

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