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Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны
25.5.2020 13:23
Фото: livejournal.com
В России не допустят приватизации Луны, от кого бы ни начали исходить такого инициативы, заверил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Глава госкорпорации говорил на эту тему в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Указав на незаконность таких проектов, глава корпорации подчеркнул, что Луна вызывает интерес у российской стороны "прежде всего с точки зрения ее происхождения и сохранения как спутника Земли". По словам Дмитрия Рогозина, Москва не собирается вовлекаться в лунную гонку, которая схожа с предвыборными соревнованиями.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. Согласно этому документу, американской администрации предписывалось препятствовать всем попыткам рассматривать космическое пространство как общее достояние человечества.
Напомним, не так давно в NASA выразили готовность налаживать сотрудничество с РФ и другими партнерами в программе по освоению Луны. Условия, на которых Соединенные Штаты в будущем могут взаимодействовать в этом направлении, озвучил и.о. замдиректора американского аэрокосмического агентства Майкл Голд.
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