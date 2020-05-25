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Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны


25.5.2020 13:23
Рогозин: Россия не допустит приватизации ЛуныФото: livejournal.com

В России не допустят приватизации Луны, от кого бы ни начали исходить такого инициативы, заверил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации говорил на эту тему в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Указав на незаконность таких проектов, глава корпорации подчеркнул, что Луна вызывает интерес у российской стороны "прежде всего с точки зрения ее происхождения и сохранения как спутника Земли". По словам Дмитрия Рогозина, Москва не собирается вовлекаться в лунную гонку, которая схожа с предвыборными соревнованиями.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. Согласно этому документу, американской администрации предписывалось препятствовать всем попыткам рассматривать космическое пространство как общее достояние человечества.

Напомним, не так давно в NASA выразили готовность налаживать сотрудничество с РФ и другими партнерами в программе по освоению Луны. Условия, на которых Соединенные Штаты в будущем могут взаимодействовать в этом направлении, озвучил и.о. замдиректора американского аэрокосмического агентства Майкл Голд.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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