Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

24.5.2020 21:23

Фото: lentainform.info



Участник музыкального рэп-коллектива Bad Balance Роман Алексеев (Купер) погиб в результате пожара, который произошел в Петербурге накануне, 23 мая. Печальное известие пришло из инстаграма основателя группы Влада Валова.



По словам Влада Валова, 43-летний Купер (Роман Алексеев) и его мать Людмила погибли на пожаре в Выборгском районе Северной столицы. Музыкант пояснил, что назначена судмедэкспертиза.



В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что сигнал о ЧП в Выборгском районе поступил на пульт экстренных служб накануне, 23 мая, примерно в 19:12. Возгорание было зафиксировано в доме по адресу: Северный проспект, 16. По данным ведомства, в квартире полностью выгорела одна из комнат площадью 17 кв.м и часть коридора. Пламя было полностью ликвидировано к 19:47.



Роман Алексеев, ставший более известным под псевдонимом Купер, входил в состав группы Bad Balance в период 2001-2016 годов. Сотрудничество с коллективом он возобновил в 2018 году. Алексеев участвовал в записи композиции "Питер, я твой" и съемках видеоклипа. В 2006 году вышел его сольный альбом.



Автор: Злата Богатова

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