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США пытаются подорвать доверие к Путину, заявил Володин
24.5.2020 18:26
Фото: gkh64.ru
По мнению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, власти Соединенных Штатов за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране.
Целью этих действий является сохранение собственного доминирующего положения в мире.
Целью Вашингтона является сохранение своего доминирования, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, вбрасывая дезинформацию, связанную с эпидемиологической обстановкой в нашей стране, а также о рейтингах власти, американцы пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ.
Как передает ТАСС со ссылкой на думскую пресс-службу, спикер Госдумы подчеркнул, что Россия в последнее время продолжает укреплять свои позиции. Поэтому Соединенные Штаты "бьют по ее преимуществу", действуя через подконтрольные им СМИ, блогеров и оппозиционеров.
Глава государства Владимир Путин смог вывести нашу страну на новый уровень. Сейчас с Россией "считаются, ее уважают", - подчеркнул Вячеслав Володин. В сравнении с периодом 90-х годов становится "совершенно очевидно, что во всех сферах жизни произошел значительный рост", - добавил председатель Госдумы РФ.
Ранее глава ВЦИОМ назвал ангажированным материал Bloomberg, в котором говорилось о рейтинге российского президента Владимира Путина. По словам Валерия Федорова, агентство "совершенно неверно" интерпретировало данные, составляя свой график. В результате материал, посвященный уровню доверия президенту среди жителей РФ свидетельствует о глупости либо ангажированности, пояснил руководитель организации.
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