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Директор ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
24.5.2020 15:55
Фото: aif.ru
Глава ВЦИОМ назвал ангажированным материал Bloomberg, в котором говорилось о рейтинге российского президента Владимира Путина.
По словам Валерия Федорова, агентство "совершенно неверно" интерпретировало данные, составляя свой график.
Директор ВЦИОМ Валерий Федоров поделился своим мнением по этому поводу в беседе с ТАСС. По его словам, в данном случае речь идет о неверной трактовке редакцией Bloomberg данных ВЦИОМ. Материал, посвященный уровню доверия президенту Владимиру Путину среди жителей РФ свидетельствует о глупости либо ангажированности, пояснил руководитель организации.
Федоров также отметил, что никто из представителей Bloomberg перед подготовкой этого материала со ВЦИОМ не связывался. Сайт организации при этом посещают "сотни тысяч человек, кто-то что-то по этому поводу пишет, кто-то пишет правильно, кто-то - неправильно", - констатировал директор центра. Он подчеркнул, что Bloomberg, разместив снимки с официального портала ВЦИОМ, "совершенно неверно" интерпретировал размещенные там данные.
После публикации посольство РФ в США уже обратилось к редакции Bloomberg с призывом извиниться за дезинформацию, вошедшую в их материале. Дипломаты указывали, что агентство, ссылаясь на ВЦИОМ, выстроило график. Судя по нему, показатели составлили 27%, хотя в действительности уровень доверия оценивается в 67,9%.
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