Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа предварительная версия смерти депутата Рады

23.5.2020 23:49

Фото: kapital.kz



В МВД Украины озвучили предварительную версию гибели Валерия Давыденко, тело которого нашли сегодня в Киеве.



По данным украинских СМИ, причиной гибели депутата Рады стало огнестрельное ранение.



Обнаруженный сегодня мертвым в собственном офисе народный депутат Верховной Рады мог сам нанести себе смертельное ранение. Об этом заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Прокомментировав случившееся в своем фейсбуке, Шкиряк добавил, что оперативная группа столичной полиции сейчас продолжает работу на месте происшествия.



В офис погибшего депутата, где нашли его тело, прибыл начальник национальной полиции Украины Игорь Клименко и глава ГУ нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, отметил советник министра внутренних дел.



Ранее в МВД информировали о том, что причиной смерти народного депутата Валерия Давыденко стало огнестрельное ранение в области головы. По данным украинских СМИ, рядом было обнаружено оружие, из которого, предположительно, и был сделан смертельный выстрел.



ЧП случилось сегодня на улице Большая Васильковская. Сигнал в полицию поступил в 18:37 от женщины, которая работала в офисе уборщицей.



Автор: Злата Богатова

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