|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Бразилия обогнала Россию по количеству зараженных коронавирусом
23.5.2020 17:03
Фото: vk.com
Бразилия вышла на второе место по числу выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, передают зарубежные СМИ.
За период с начала пандемии в стране зарегистрировали уже 330 890 инфицированных COVID-19.
Как сообщается со ссылкой на Министерство здравоохранения этого латиноамериканского государства, 20 803 новых случая заражения коронавирусом были выявлены в течение минувших суток. Учитывая общее число выявленных пациентов, Бразилия опередила Россию и занимает сейчас второе место в мире.
Эксперты выражают опасения, что официальная статистика фиксирует лишь часть заболевших. По мнению специалистов, в действительности количество зараженных коронавирусом в Бразилии может оказаться большим.
Ранее сообщалось о позиции бразильского президента Жаира Болсонару, который неоднократно публично выражавший недоверие к заявлениям об опасности коронавируса. В минувшем апреле он отправился без маски и перчаток в одну из столичных больниц, не соблюдал при этом дистанцию и активно пожимал всем руки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|