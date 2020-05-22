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Путин предупредил о возможной второй волне коронавируса
22.5.2020 21:45
Фото: divanews.ru
Осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент РФ при этом выразил согласие с необходимостью готовить к восстановлению деятельности медицинских учреждений в полном объеме сразу после того, как пандемия COVID-19 завершится.
В рамках сегодняшнего совещания, которое было посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке в нашей стране, президент РФ Владимир Путин обратился к Минздраву с призывом подготовиться к возможной второй волне коронавируса. По словам главы российского государства, это может произойти осенью - в октябре-ноябре этого года.
Как подчеркнул президент, начиная постепенно ослаблять ограничительные меры, введенные из-за угрозы пандемии, важно учитывать мнение специалистов.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о том, что вслед за снижением темпов распространения COVID-19 в мире может начаться вторая волна пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому властям всех государств следует отказаться от слишком быстрого и недостаточно обдуманного смягчения карантинных ограничений.
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