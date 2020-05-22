ИнтерНовости - новости в стране и мире
Минздрав Башкирии проверяет сведения о запертых в морге медсестрах
Минздрав Башкирии проверяет сведения о запертых в морге медсестрах
Американка с синдромом Дауна окончила университет
Американка с синдромом Дауна окончила университет
Большинство россиян знают автора строчки «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»
Большинство россиян знают автора строчки «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин во время совещания бросил на стол ручкуПутин во время совещания бросил на стол ручку
В России началось строительство бомбардировщика шестого поколенияВ России началось строительство бомбардировщика шестого поколения
На Урале четыре человека стали жертвами ураганаНа Урале четыре человека стали жертвами урагана
На Чукотке 4 человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8На Чукотке 4 человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8
Организаторы не хотят отменять или переносить кинофестиваль в ВенецииОрганизаторы не хотят отменять или переносить кинофестиваль в Венеции

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин предупредил о возможной второй волне коронавируса


22.5.2020 21:45
Путин предупредил о возможной второй волне коронавирусаФото: divanews.ru

Осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ при этом выразил согласие с необходимостью готовить к восстановлению деятельности медицинских учреждений в полном объеме сразу после того, как пандемия COVID-19 завершится.

В рамках сегодняшнего совещания, которое было посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке в нашей стране, президент РФ Владимир Путин обратился к Минздраву с призывом подготовиться к возможной второй волне коронавируса. По словам главы российского государства, это может произойти осенью - в октябре-ноябре этого года.

Как подчеркнул президент, начиная постепенно ослаблять ограничительные меры, введенные из-за угрозы пандемии, важно учитывать мнение специалистов.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о том, что вслед за снижением темпов распространения COVID-19 в мире может начаться вторая волна пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому властям всех государств следует отказаться от слишком быстрого и недостаточно обдуманного смягчения карантинных ограничений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 434

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Спикер парламента Чечни назвал сплетнями сообщения о болезни КадыроваСпикер парламента Чечни назвал сплетнями сообщения о болезни Кадырова
В Крыму приехавшие без конкретной цели должны будут оплатить пребывание в обсерваторахВ Крыму приехавшие без конкретной цели должны будут оплатить пребывание в обсерваторах
В Европе выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небуВ Европе выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу
В Госдепе США могут создать отдел по реагированию на пандемии в противовес ВОЗВ Госдепе США могут создать отдел по реагированию на пандемии в противовес ВОЗ
Сын экс-хоккеиста сборной России не признался в убийстве материСын экс-хоккеиста сборной России не признался в убийстве матери

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru