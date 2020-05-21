ИнтерНовости - новости в стране и мире
В ДНР и ЛНР привели войска в полную боеготовность
В ДНР и ЛНР привели войска в полную боеготовность
«Русские торги» дома Christie''s впервые пройдут онлайн
«Русские торги» дома Christie''s впервые пройдут онлайн
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин предупредил о возможной второй волне коронавирусаПутин предупредил о возможной второй волне коронавируса
В Пакистане жертвами крушения самолета стали по меньшей мере 107 человекВ Пакистане жертвами крушения самолета стали по меньшей мере 107 человек
Под Житомиром убиты семь бойцов нацгвардии УкраиныПод Житомиром убиты семь бойцов нацгвардии Украины
Небензя заявил о вине Киева в потере КрымаНебензя заявил о вине Киева в потере Крыма
Названы самые шумные животные на ЗемлеНазваны самые шумные животные на Земле

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В ВОЗ предупреждают о риске второй волны пандемии


21.5.2020 06:46
Мелита ВуйновичФото: vk.com
Мелита Вуйнович

Вслед за снижением темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире может начаться вторая волна пандемии, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. На эту тему она говорила в эфире телеканала "Россия 24".

В связи с риском второй волны пандемии COVID-19 Мелита Вуйнович предостерегла власти всех государств от слишком быстрого и недостаточно обдуманного смягчения карантинных ограничений.

Представительница международной организации также обратилась к гражданам с призывом не забывать о том, что "опасность еще не прошла". По словам Мелиты Вуйнович, оставаться в карантинном режиме тяжело, и в ВОЗ это понимают. Однако выход ситуации из-под контроля может привести к росту смертности.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражены более 4,8 млн человек, свыше 317 тыс. из них скончались.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 627

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Прикованную к постели москвичку вновь оштрафовали за несоблюдение самоизоляцииПрикованную к постели москвичку вновь оштрафовали за несоблюдение самоизоляции
В ВОЗ предупреждают о риске второй волны пандемииВ ВОЗ предупреждают о риске второй волны пандемии
Физики нашли способ спасти «Крик» МункаФизики нашли способ спасти «Крик» Мунка
В Китае рассказали о судьбе пропавшего 25 лет назад Панчен-ламы В Китае рассказали о судьбе пропавшего 25 лет назад Панчен-ламы
«Роснефть» подала иск против РБК на 43 млрд рублей«Роснефть» подала иск против РБК на 43 млрд рублей

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru