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В ВОЗ предупреждают о риске второй волны пандемии
21.5.2020 06:46
Фото: vk.com
Мелита Вуйнович
Вслед за снижением темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире может начаться вторая волна пандемии, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. На эту тему она говорила в эфире телеканала "Россия 24".
В связи с риском второй волны пандемии COVID-19 Мелита Вуйнович предостерегла власти всех государств от слишком быстрого и недостаточно обдуманного смягчения карантинных ограничений.
Представительница международной организации также обратилась к гражданам с призывом не забывать о том, что "опасность еще не прошла". По словам Мелиты Вуйнович, оставаться в карантинном режиме тяжело, и в ВОЗ это понимают. Однако выход ситуации из-под контроля может привести к росту смертности.
По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражены более 4,8 млн человек, свыше 317 тыс. из них скончались.
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