Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Дагестан для оказания помощи в борьбе с Covid-19 местным медикам прибыла группа врачей

21.5.2020 05:20

Фото: livejournal.com



Прибывшие в Дагестан специалисты будут оказывать консультативную и организационную помощь местным врачам, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.



В сообщении указано, что в республику прибыла группа врачей из шести человек.



К настоящему времени уже разработан план предстоящих действий. Инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и организаторы здравоохранения, обладающие большим опытом деятельности в очагах и вспышках инфекций, в скором времени начнут помогать дагестанским медикам сразу по нескольким направлениям.



Предполагается, что прибывшие врачи из федерального центра поделятся на бригады, которым предстоит трудиться в районах республики, осуществляя консультации. Они будут работать с медиками и пациентами, а также проводить обучающие мероприятия.



В регион для проведения масштабной дезинфекции ранее также были направлены специалисты МЧС. Автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись в Дагестан 19 мая.



По данным республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 20 мая, в регионе было выявлено 3643 заболевших, в том числе, 90 - за последние сутки. Среди пациентов с COVID-19 скончались 36 человек. Признаны излечившимися 2266 пациентов.



Автор: Злата Богатова

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