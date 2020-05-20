Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сети вступились за медсестру в купальнике из Тулы

20.5.2020 18:28

Фото: newstula/VK



Медицинской сестре, которая работала с пациентами в купальнике под прозрачным защитным костюмом, ранее сделали замечание.



Как рассказали в Минздраве Тульской области, сотрудница инфекционного госпиталя нарушила требования и потому к ней применили дисциплинарное взыскание.



Кроме того, после того, как в Сети и СМИ распространились фото медсестры, с персоналом инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы провели разъяснительные беседы, пояснили в региональном ведомстве. По словам чиновников, подобная форма одежды является непозволительной.



Ранее в прессе появились публикации о том, что медсестра не предполагала, что ее защитный костюм будет так просвечивать. Сотруднице госпиталя пришла идея о купальнике, так как в спецодежде было очень жарко.



Когда стало известно о дисциплинарном взыскании, медсестру поддержали множество пользователей. Комментаторы подчеркивают, что девушка, хоть и выглядела непривычно, но не совершила никакого нарушения.



Ранее на инцидент отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам чиновникам следовало бы войти в положение медиков, работающих на износ ради здоровья людей. Милонов также отметил, что категорически против наказания медсестры из Тулы, передает ФАН.



Случившееся также прокомментировал сенатор Владимир Круглый. В беседе с РБК он подчеркнул, что не стоит применять какие-либо серьезные санкции к медсестре, надевшей купальник под костюм, оказавшийся таким прозрачным.



Автор: Злата Богатова

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