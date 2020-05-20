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В Сети вступились за медсестру в купальнике из Тулы
20.5.2020 18:28
Фото: newstula/VK
Медицинской сестре, которая работала с пациентами в купальнике под прозрачным защитным костюмом, ранее сделали замечание.
Как рассказали в Минздраве Тульской области, сотрудница инфекционного госпиталя нарушила требования и потому к ней применили дисциплинарное взыскание.
Кроме того, после того, как в Сети и СМИ распространились фото медсестры, с персоналом инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы провели разъяснительные беседы, пояснили в региональном ведомстве. По словам чиновников, подобная форма одежды является непозволительной.
Ранее в прессе появились публикации о том, что медсестра не предполагала, что ее защитный костюм будет так просвечивать. Сотруднице госпиталя пришла идея о купальнике, так как в спецодежде было очень жарко.
Когда стало известно о дисциплинарном взыскании, медсестру поддержали множество пользователей. Комментаторы подчеркивают, что девушка, хоть и выглядела непривычно, но не совершила никакого нарушения.
Ранее на инцидент отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам чиновникам следовало бы войти в положение медиков, работающих на износ ради здоровья людей. Милонов также отметил, что категорически против наказания медсестры из Тулы, передает ФАН.
Случившееся также прокомментировал сенатор Владимир Круглый. В беседе с РБК он подчеркнул, что не стоит применять какие-либо серьезные санкции к медсестре, надевшей купальник под костюм, оказавшийся таким прозрачным.
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