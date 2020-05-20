ИнтерНовости - новости в стране и мире
Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Немецкие врачи выявили у Навального интоксикацию
Немецкие врачи выявили у Навального интоксикацию
В Грузии 17 человек погибли в аварии с микроавтобусом
В Грузии 17 человек погибли в аварии с микроавтобусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19
ФАС завела дело о продаже продукции Lindt не такого качества, как в ЕвропеФАС завела дело о продаже продукции Lindt не такого качества, как в Европе
Евросоюз осудил предполагаемое отравление НавальногоЕвросоюз осудил предполагаемое отравление Навального
В США никогда не будет социализма, заверил ТрампВ США никогда не будет социализма, заверил Трамп
Адвокат Ефремова обратился в СК и Генпрокуратуру из-за угрозАдвокат Ефремова обратился в СК и Генпрокуратуру из-за угроз

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Сети вступились за медсестру в купальнике из Тулы


20.5.2020 18:28
В Сети вступились за медсестру в купальнике из ТулыФото: newstula/VK

Медицинской сестре, которая работала с пациентами в купальнике под прозрачным защитным костюмом, ранее сделали замечание.

Как рассказали в Минздраве Тульской области, сотрудница инфекционного госпиталя нарушила требования и потому к ней применили дисциплинарное взыскание.

Кроме того, после того, как в Сети и СМИ распространились фото медсестры, с персоналом инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы  провели разъяснительные беседы, пояснили в региональном ведомстве. По словам чиновников, подобная форма одежды является непозволительной.

Ранее в прессе появились публикации о том, что медсестра не предполагала, что ее защитный костюм будет так просвечивать. Сотруднице госпиталя пришла идея о купальнике, так как в спецодежде было очень жарко.

Когда стало известно о дисциплинарном взыскании, медсестру поддержали множество пользователей. Комментаторы подчеркивают, что девушка, хоть и выглядела непривычно, но не совершила никакого нарушения.

Ранее на инцидент отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам чиновникам следовало бы войти в положение медиков, работающих на износ ради здоровья людей. Милонов также отметил, что категорически против наказания медсестры из Тулы, передает ФАН.

Случившееся также прокомментировал сенатор Владимир Круглый. В беседе с РБК он подчеркнул, что не стоит применять какие-либо серьезные санкции к медсестре, надевшей купальник под костюм, оказавшийся таким прозрачным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 1037

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

ВЦИОМ: более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавирусаВЦИОМ: более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавируса
Ученые просветили 3D-томографом древнеегипетские мумии змей и птицУченые просветили 3D-томографом древнеегипетские мумии змей и птиц
В Грузии 17 человек погибли в аварии с микроавтобусомВ Грузии 17 человек погибли в аварии с микроавтобусом
Навального увезли на лечение в Германию на деньги фонда ЗиминыхНавального увезли на лечение в Германию на деньги фонда Зиминых
ФАС завела дело о продаже продукции Lindt не такого качества, как в ЕвропеФАС завела дело о продаже продукции Lindt не такого качества, как в Европе

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru