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Сын экс-хоккеиста сборной России не признался в убийстве матери


20.5.2020 10:22
Сын экс-хоккеиста сборной России не признался в убийстве материФото: sledcom.ru

Старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова отказывается признаваться в содеянном, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Молодого человека обвиняют в убийстве собственной матери и покушении на младшего брата.

До настоящего времени парень в содеянном не признался, отмечает агентство. Эксперты пришли к выводу, что молодой человек страдал от расстройства психики и не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, когда напал с ножом на родственников. Уголовное дело сейчас рассматривают вместе с ходатайством о принудительном лечении фигуранта.

Адвокат Яков Афанасьев, представляющий интересы старшего сына хоккеиста, пояснил, что в разбирательстве объявлен перерыв из-за эпидемиологической ситуации.

ЧП случилось летом прошлого года, когда в одном из домов на территории поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области была найдена убитой супруга Максима Соколова. Находившийся рядом с ее телом старший сын хоккеиста в тяжелом состоянии был доставлен в больницу: у молодого человека диагностировали множественные ранения.

Первоначально сообщалось о том, что под стражу был взят младший сын спортсмена, однако позднее подозрения пали на его брата.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 897

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