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Возбуждено первое уголовное дело о невыплате врачам надбавок за работу с больными COVID
19.5.2020 18:44
Фото: sledcom.ru
Следственный комитет РФ возбудил первое в стране уголовное дело по факту невыплаты положенных денег работающим с коронавирусными больными врачам, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, основанием для этого стали недавние события в Армавире.
В пресс-службе Следственного комитета РФ пояснили, что уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) было возбуждено по итогам проверки в Армавире. В ведомстве отметили, что речь идет о невыплате стимулирующих выплат, которые положены медработникам за особые условия труда с учетом пандемии коронавирусной инфекции.
Несколько дней назад в Сети появилось видеообращение, записанное сотрудниками скорой помощи Армавира. Медики заявили, что не получили никаких доплат, хотя оказывали помощь пациентам с подтвержденным COVID-19.
По итогам проверки выяснилось, что причиной нарушения прав медиков в Армавире может являться халатность руководства данного лечебного учреждения.
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