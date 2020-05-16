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В Армавире главврача уволят после жалоб на нарушения с выплатами
16.5.2020 17:27
Фото: vk.com
Главного врача больницы в Армавире, сотрудники которой ранее пожаловались на нарушения при выплате стимулирующих выплат за работу с зараженными коронавирусом, уволят. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
По факту публикаций, распространившихся в социальных сетях и СМИ, проводит проверку региональная прокуратура. Речь идет о сообщениях, связанных с возможными нарушениями прав медработников. Сотрудники скорой медицинской помощи в Армавире пожаловались на то, как им были начислены стимулирующие выплаты.
Как пояснила замглавы краевой администрации Анна Минькова, комиссия продолжает работу по выяснению всех обстоятельств случившегося. К настоящему времени уже установлено, что факты нарушений действительно имели место, поэтому будут приниматься "жесткие кадровые решения". По словам Миньковой, с поста будет снят главврач городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи Армавира.
В региональном Минздраве ранее пояснили, что денежные средства, предназначенные для выплат сотрудникам, работающим с коронавирусными пациентами, были доведены вовремя во все медучреждения Краснодарского края. В ведомстве добавили, что надбавки выплачиваются лишь врачам и среднему персоналу, которым приходится фактически контактировать с инфицированными больными.
Ранее в городе Козельске Калужской области был уволен главный врач Центральной межрайонной больницы № 3. Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, причиной этого стали некорректно выплаченные стимулирующие надбавки медицинским работникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом - их размер составил 27 рублей.
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