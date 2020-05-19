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Прикованную к постели москвичку вновь оштрафовали за несоблюдение самоизоляции


19.5.2020 12:19
Прикованную к постели москвичку вновь оштрафовали за несоблюдение самоизоляцииФото: bfm.ru

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, на протяжении почти года прикованная к постели и потому не покидающая дом, накануне вечером получила уведомление о еще одном штрафе за нарушение режима самоизоляции.

В соцсети москвичка сообщила о том, что "ликование было преждевременным".

Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что не покидавшую свой дом жительницу Москвы оштрафовали за несоблюдение режима самоизоляции.

Как пояснила тогда профессор РУДН Ирина Карабулатова, проблема заключалась в том, что она не могла установить на своей телефон соответствующее приложение. В результате ей начали приходить уведомления о том, что она нарушает ограничения, введенные из-за коронавируса, и потому должна уплатить штраф.

Сегодня Карабулатова сообщила, что вскоре "после извинений Главконтроля прилетело "письмо счастья» от госуслуг". Накануне поздним вечером она получила уведомление о необходимости уплатить штраф.

Профессор РУДН, из-за болезни уже несколько месяцев прикованная к постели, отметила, что нужно отменить все штрафы в Москве, которые были выписаны с использованием распознавания лиц. По ее мнению, следует "запретить приложение соцмониторинга как зловредное".

В столичном Главконтроле при этом уверяют, что штрафы, выписанные Карабулатовой, все же были аннулированы. Уведомления были направлены ей повторно, так как первые постановления были вынесены еще два дня назад и с информационными сообщениями возникла задержка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 806

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