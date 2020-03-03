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В Токио из-за коронавируса оказались заблокированы «Подсолнухи» Ван Гога
01:01
Фото: mamahod.ru
Привезенный из Великобритании шедевр Винсента Ван Гога "Подсолнухи" из-за вспышки коронавируса заблокирован в музее Японии, пишет The Guardian.
В общей сложности доступ ограничен к шестидесяти произведениям искусства.
Министерство культуры Японии в рамках борьбы с распространением коронавируса ранее объявило о закрытии всех музеев страны на две недели. В результате заблокированными оказались десятки полотен. В числе этих картин - произведения знаменитых художников эпохи Возрождения и известных мастеров начала XX века.
"Подсолнухи" Ван Гога ранее были привезены в Национальный музей западного искусства в Токио из Лондона. Предполагалось, что полотно будет экспонироваться в рамках выставки "Шедевры из Национальной галереи", открытие которой должно было пройти 3 марта. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки дату перенесли на 16 марта.
Ранее на территории Объединенных Арабских Эмиратов двое россиян оказались заражены коронавирусом нового типа. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Заболевание было выявлено у шести человек. Помимо двух граждан РФ, коронавирус диагностировали у двоих итальянцев, одного немца и одного колумбийца.
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