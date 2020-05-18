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Пингвинов из американского зоопарка сводили в музей искусств


18.5.2020 05:25
Пингвинов из американского зоопарка сводили в музей искусствФото: novosti.icu

В Соединенных Штатах устроили экскурсию в Музей искусств Нельсона-Аткинса для семейства перуанских пингвинов из зоопарка в Канзас-Сити (штат Миссури).

Руководство зверинца обеспокоилось из-за того, что птицы стали впадать в депрессию из-за карантина, объявленного на фоне пандемии коронавируса.

Пингвинов, заскучавших из-за отсутствия посетителей, было решено сводить в Музей искусств Нельсона-Аткинса. Как оказалось, живопись вызвала большой интерес у птиц. Самое сильное впечатление на них произвели произведения знаменитого итальянского художника Караваджо, отметил директор музея Хулиан Зугазагоития.

Руководитель культурного учреждения пошутил, что смог поговорить с необычными гостями об истории искусств на испанском языке.

Ранее "экскурсию" для заскучавших на карантине пингвинов организовали в Литовском морском музее.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 613

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