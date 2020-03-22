|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Литовском морском музее провели «экскурсию» для пингвинов
22.3.2020 15:45
Фото: fishki.net
Пингвины на экскурсии в Чикагском океанариуме
Сотрудники Литовского морского музея вслед за американскими зоологами решили устроить прогулку для обитающих у них пингвинов. Видеоотчет об этой необычной экскурсии пресс-служба музея опубликовала на официальной странице в Facebook.
На кадрах этой записи запечатлены пингвины, увлеченно осматривающие аквариумы и играющие во время прогулки по территории музея, здание которого ранее закрылось на карантин из-за пандемии коронавируса.
На сегодняшний день в Литовском морском музее обитает восемнадцать пингвинов.
Ранее для пингвинов провели экскурсию по закрытому из-за пандемии коронавируса океанариуму в американском Чикаго. Возможность осмотреть достопримечательности представилась паре северных хохлатых пингвинов Энни и Эдварду, которые готовятся к созданию гнезда, и одиночке Веллингтону.
В конце прошлого года российские зоологи научили рисовать обитающих в Приморском океанариуме пингвинов Гумбольдта.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|