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Экс-сенатор от Удмуртии Шудегов умер от COVID-19


17.5.2020 09:40
Экс-сенатор от Удмуртии Шудегов умер от COVID-19Фото: izhlife.ru

Бывший член Совета Федерации РФ и депутат Государственной думы от партии "Справедливая Россия" Виктор Шудегов скончался от коронавируса.

Как передает удмуртское отделение партии, которым ранее руководил Шудегов, ему было шестьдесят семь лет.

В официальном сообщении указывается, что Виктор Шудегов, у которого диагностировали коронавирус, умер в минувшую субботу, 16 мая.

Виктор Шудегов в период 1999-2000 годов занимал пост вице-премьера регионального правительства, затем возглавлял Госкомитет Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. Начиная с 2001 года, являлся представителем республиканского правительства в Совфеде, был назначен председателем Комитета по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. Доктор физико-математических наук, профессор.

Ранее сообщалось о том, что скончался болевший коронавирусом член президиума Российской академии наук (РАН), генеральный конструктор НПО "Энергия" и выдающийся отечественный ученый, академик Евгений Микрин. Ученому, ушедшему из жизни в период пандемии коронавируса, еще не было 65 лет, он умер в самом расцвете сил, отмечал глава РАН Александр Сергеев.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на 16 мая в России в общей сложности было выявлено 272 043 зараженных коронавирусом, в т.ч. 9 200 - за минувшие сутки. В мире диагноз подтвержден уже у 4 542 347 человек. За последний день прирост составил более 100 тыс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 1072

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