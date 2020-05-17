Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Татьяна Тарасова обругала Ирину Роднину

17.5.2020 02:18

Фото: starsity.ru

Татьяна Тарасова



Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова позволила себе довольно жесткое высказывание в адрес Ирины Родниной.



Ранее уже звучали высказывания о том, что фигуристку Елену Черкасскую с раком в четвертой стадии отправили на соревнования.



Несмотря на серьезнейшие проблемы со здоровьем, Елену Черкасскую направили на соревнования по решению Ирины Родниной, заявила ранее Татьяна Тарасова. По словам известного тренера, у фигуристки была четвертная стадия рака.



Отреагировав на реплику Тарасовой, Роднина отметила, что спортсменка, о которой шла речь, скончалась через двадцать лет после тех соревнований, в . Поэтому она "бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю". Роднина также высказала мнение о том, что у Тарасовой уже "давно проблемы с головой".



Татьяна Тарасова в ответ продолжила перепалку и уточнила, что имеет в виду не восьмидесятые годы, а "2001, Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов". По словам тренера, она в тот момент также направилась туда с Алексеем Ягудиным. Обругав Роднину, Тарасова призналась, что ей ее жалко.



Автор: Злата Богатова

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