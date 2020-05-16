|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
По делу о публикации портретов Гитлера и Гиммлера задержаны 4 человека
16.5.2020 16:32
Фото: irk.today
В рамках уголовных дел, которые возбудили после публикаций портретов Гитлера и Гиммлера под видом ветеранов Великой Отечественной войны, полиция задержала четырех человек.
Как сообщает агентство "Интерфакс", подозреваемые находились в разных городах.
По словам официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, к настоящему времени задержаны четверо фигурантов уголовного дела. В причастности к размещению в интернете портретов лидеров нацистской Германии под видом советских воинов подозреваются Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска, Даниил Симонов из Перми и Андрей Шабанов из Самары.
Сейчас в отношении задержанных проводят следственные действия, включая обыски по местам жительства. Следствию предстоит изучить изъятые у подозреваемых материалы и компьютерную технику. По словам Петренко, уже имеются основания полагать, что задержанные ранее состояли в сообществах в соцсетях.
Уточняется, что в прошлом Круглова уже привлекали к уголовной ответственности. В 2017 году он предстал перед судом за преступление, связанное с экстремистской деятельностью, а год спустя был осужден за кражу.
Кроме того, в числе лиц, которые могут оказаться причастными к реабилитации нацизма по этому делу и другим преступлениям, оказались иностранные граждане, в частности, представители Украины и Эстонии, пояснили в СКР.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|