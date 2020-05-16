Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter По делу о публикации портретов Гитлера и Гиммлера задержаны 4 человека

16.5.2020 16:32

Фото: irk.today



В рамках уголовных дел, которые возбудили после публикаций портретов Гитлера и Гиммлера под видом ветеранов Великой Отечественной войны, полиция задержала четырех человек.



Как сообщает агентство "Интерфакс", подозреваемые находились в разных городах.



По словам официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, к настоящему времени задержаны четверо фигурантов уголовного дела. В причастности к размещению в интернете портретов лидеров нацистской Германии под видом советских воинов подозреваются Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска, Даниил Симонов из Перми и Андрей Шабанов из Самары.



Сейчас в отношении задержанных проводят следственные действия, включая обыски по местам жительства. Следствию предстоит изучить изъятые у подозреваемых материалы и компьютерную технику. По словам Петренко, уже имеются основания полагать, что задержанные ранее состояли в сообществах в соцсетях.



Уточняется, что в прошлом Круглова уже привлекали к уголовной ответственности. В 2017 году он предстал перед судом за преступление, связанное с экстремистской деятельностью, а год спустя был осужден за кражу.



Кроме того, в числе лиц, которые могут оказаться причастными к реабилитации нацизма по этому делу и другим преступлениям, оказались иностранные граждане, в частности, представители Украины и Эстонии, пояснили в СКР.



Автор: Злата Богатова

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