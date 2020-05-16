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В Москве за сутки умерли более 70 пациентов с коронавирусом
16.5.2020 01:48
Фото: vk.com
Количество умерших от коронавируса в Москве возросло до 1432 человек, информирует оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
За последние сутки скончались еще 74 человека, передает агентство "Интерфакс".
Показатель стал самым высоким за весь период с начала вспышки коронавирусной инфекции. Ранее наибольшим числом летальных исходов, зафиксированных за сутки, было 68.
Согласно последним официальным данным, на сегодняшний день в Москве было лабораторно подтверждено 135 464 случаев заражения коронавирусом. 24 562 человека уже выздоровели и покинули больницы.
Стоит отметить, что с 12 мая, когда были официально отменены нерабочие дни, пассажиропоток в столичном транспорте увеличился примерно на четверть.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал масштабную проверку жителей российской столицы на иммунитет к коронавирусу COVID-19. По словам градоначальника, в сутки предполагается проводить до 100 тыс. иммуноферментных анализов (ИФА) крови.
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