ИнтерНовости - новости в стране и мире
Соратница Тихановской призвала силовиков перейти на сторону оппозиции
Соратница Тихановской призвала силовиков перейти на сторону оппозиции
Тихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовки
Тихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовки
Трамп задумывался об обмене Пуэрто-Рико на Гренландию
Трамп задумывался об обмене Пуэрто-Рико на Гренландию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Навальный не был отравлен, заявили врачиНавальный не был отравлен, заявили врачи
Преподаватели и студенты МГУ требуют лишить Лукашенко звания почетного профессораПреподаватели и студенты МГУ требуют лишить Лукашенко звания почетного профессора
Названы регионы РФ, остающиеся в «красной зоне» по COVID-19Названы регионы РФ, остающиеся в «красной зоне» по COVID-19
Тихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовкиТихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовки
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократовБайден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве за сутки умерли более 70 пациентов с коронавирусом


16.5.2020 01:48
В Москве за сутки умерли более 70 пациентов с коронавирусомФото: vk.com

Количество умерших от коронавируса в Москве возросло до 1432 человек, информирует оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

За последние сутки скончались еще 74 человека, передает агентство "Интерфакс".

Показатель стал самым высоким за весь период с начала вспышки коронавирусной инфекции. Ранее наибольшим числом летальных исходов, зафиксированных за сутки, было 68.

Согласно последним официальным данным, на сегодняшний день в Москве было лабораторно подтверждено 135 464 случаев заражения коронавирусом. 24 562 человека уже выздоровели и покинули больницы.

Стоит отметить, что с 12 мая, когда были официально отменены нерабочие дни, пассажиропоток в столичном транспорте увеличился примерно на четверть.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал масштабную проверку жителей российской столицы на иммунитет к коронавирусу COVID-19. По словам градоначальника, в сутки предполагается проводить до 100 тыс. иммуноферментных анализов (ИФА) крови.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 759

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Белоруссии найден мертвым директор музея, отказавшийся подписать протокол избиркомаВ Белоруссии найден мертвым директор музея, отказавшийся подписать протокол избиркома
В Минске за поддержку протестов уволен директор старейшего театра страныВ Минске за поддержку протестов уволен директор старейшего театра страны
Задержанные под Минском россияне вернулись в РФЗадержанные под Минском россияне вернулись в РФ
NASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле ЗемлиNASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле Земли
В Москве задержан мужчина, убивший и расчленивший свою женуВ Москве задержан мужчина, убивший и расчленивший свою жену

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru