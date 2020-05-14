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В Москве начинается массовая проверка на иммунитет к COVID-19


14.5.2020 22:23
В Москве начинается массовая проверка на иммунитет к COVID-19Фото: prozhelezu.ru

Российская столица переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в сутки предполагается проводить до 100 тыс. иммуноферментных анализов (ИФА) крови.

Начиная с 15 мая москвичей будут массово проверять на антитела к новой коронавирусной инфекции. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, раз в несколько дней для этого будут случайно отбираться 70 тысяч жителей Москвы.

Тестирование будет проводиться совершено бесплатно. Горожанам, которые получили соответствующие приглашения, необходимо будет подойти в одну из тридцати поликлиник столицы. Затем результаты скрининга обнародуют на портале mos.ru, информация будет обновляться еженедельно.

Как пояснила заммэра Москвы Анастасия Ракова, спустя некоторое время эту программу предполагается распространить на всех желающих.

Автор: Злата Богатова

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