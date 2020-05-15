Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Калугой главврача уволили после выплат медикам в 27 рублей

01:29

Фото: krasnodar-news.net



В городе Козельске Калужской области уволен главный врач Центральной межрайонной больницы № 3, подтвердили в региональном Министерстве здравоохранения.



Причиной этого решения стали некорректно выплаченные стимулирующие надбавки медицинским работникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, передает ТАСС.



Ранее информация о выплатах в размере 27 рублей распространилась в российских СМИ. Со ссылкой на медработников уточнялось, что расчет осуществлялся по минутам, которые были проведены непосредственно при контактировании с инфицированными COVID-19. Такое объяснение медикам дали в администрации лечебного учреждения, сославшись на соответствующий приказ руководства.



В Минздраве Калужской области, прокомментировав случившееся, пояснили, что главврач Центральной межрайонной больницы № 3 в Козельске уже уволен. И.о. руководителя медучреждения провел встречу с коллективом, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с выплаченными сотрудникам надбавками. Выяснилось, что прежнее руководство больницы не в полном объеме и недостаточно четко информировало персонал о порядке начисления таких выплат, заявили чиновники.



К настоящему времени конфликтная ситуация, возникшая в Козельске, уже полностью урегулирована, подчеркнули в региональном Минздраве. Сотрудникам, которые согласно действующим правилам не могут претендовать на стимулирующие выплаты, решено оказать помощь из других источников, добавили представители местных властей.



Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил о личной ответственности региональных руководителей в вопросе начисления стимулирующих доплат медицинским работникам, которым приходится оказывать помощь пациентам с COVID-19.



Автор: Злата Богатова

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