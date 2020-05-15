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Путин напомнил о личной ответственности губернаторов за доплаты медработникам
15.5.2020 21:09
Фото: divanews.ru
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова губернатора Петербурга Александра Беглова о создании комиссии, которая отслеживает начисление стимулирующих доплат медицинским работникам.
Глава государства напомнил о личной ответственности региональных руководителей в этом вопросе, передает ТАСС.
Тему своевременного и полного начисления стимулирующих выплат медицинским работникам, которые сейчас оказывают помощь пациентам с COVID-19, президент России Владимир Путин поднял в ходе совещания в связи с открытием специализированных медицинских центров Минобороны РФ в регионах нашей страны. Учреждения предназначены для зараженных коронавирусом.
Прокомментировав заявление петербургского губернатора Александра Беглова, глава государства также напомнил о поговорке "хотите завалить дело - создайте комиссию". По словам Владимира Путина, речь в данном случае идет о личной ответственности руководителей регионов, поэтому это дело необходимо довести до конца, "если еще что-то не сделано". А комиссия может выявлять какие-либо нестандартные ситуации, отметил президент.
Ранее Беглов посетил временный госпиталь в "Ленэкспо", созданный для размещения пациентов с легкой формой COVID-19. Больные ранее неоднократно жаловались на неудовлетворительные условия. Как заявил петербургский губернатор, первоначально действительно "были нарекания на питание", однако проблема уже решена.
Кроме того, госпиталь был запущен в период майских праздников, поэтому естественно наличие некоторых недочетов. Вместе с тем, "постепенно работа отлаживается",— подчеркнул градоначальник.
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