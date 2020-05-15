Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин напомнил о личной ответственности губернаторов за доплаты медработникам

15.5.2020 21:09

Фото: divanews.ru



Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова губернатора Петербурга Александра Беглова о создании комиссии, которая отслеживает начисление стимулирующих доплат медицинским работникам.



Глава государства напомнил о личной ответственности региональных руководителей в этом вопросе, передает ТАСС.



Тему своевременного и полного начисления стимулирующих выплат медицинским работникам, которые сейчас оказывают помощь пациентам с COVID-19, президент России Владимир Путин поднял в ходе совещания в связи с открытием специализированных медицинских центров Минобороны РФ в регионах нашей страны. Учреждения предназначены для зараженных коронавирусом.



Прокомментировав заявление петербургского губернатора Александра Беглова, глава государства также напомнил о поговорке "хотите завалить дело - создайте комиссию". По словам Владимира Путина, речь в данном случае идет о личной ответственности руководителей регионов, поэтому это дело необходимо довести до конца, "если еще что-то не сделано". А комиссия может выявлять какие-либо нестандартные ситуации, отметил президент.



Ранее Беглов посетил временный госпиталь в "Ленэкспо", созданный для размещения пациентов с легкой формой COVID-19. Больные ранее неоднократно жаловались на неудовлетворительные условия. Как заявил петербургский губернатор, первоначально действительно "были нарекания на питание", однако проблема уже решена.



Кроме того, госпиталь был запущен в период майских праздников, поэтому естественно наличие некоторых недочетов. Вместе с тем, "постепенно работа отлаживается",— подчеркнул градоначальник.



Автор: Злата Богатова

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