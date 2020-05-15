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В Колумбии убит один из лидеров повстанцев
15.5.2020 14:53
Фото: colombiafocus.com
Одного из лидеров повстанческой организации ELN убили во время операции, которую проводили правительственные войска Боливии.
Информация о гибели человека, известного как "Мочо Тьерро", появилась в Twitter Минобороны страны.
По данным военного ведомства, в ходе операции, которая проводилась на территории штата Боливар, был убит один из руководителей повстанческого движения Армия национального освобождения (АНО) Колумбии. Уточняющих сведений пока не приводится. Известно лишь, что вместе с "Мочо Тьерро" погибли трое его соратников.
Ранее представители АНО назвали террористическую атаку, совершенную их боевиками в столице Колумбии, "законной операцией". 17 января прошлого года мощный взрыв прогремел в Национальной полицейской академии страны в Боготе. Жертвами инцидента стали тогда двадцать человек, порядка семидесяти были ранены.
Автомобилем с 80 кг взрывчатки управлял 56-летний колумбиец Хосе Альдемар Рохас Родригес. Направив машину в стену здания, он также получил смертельные травмы.
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