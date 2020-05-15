ИнтерНовости - новости в стране и мире
Цыгане подали в суд на мэра Ивано-Франковска
Цыгане подали в суд на мэра Ивано-Франковска
Путин напомнил о личной ответственности губернаторов за доплаты медработникам
Путин напомнил о личной ответственности губернаторов за доплаты медработникам
NYT не сомневается в точности своих данных о смертности от COVID-19 в России
NYT не сомневается в точности своих данных о смертности от COVID-19 в России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Под Калугой главврача уволили после выплат медикам в 27 рублейПод Калугой главврача уволили после выплат медикам в 27 рублей
Польша не стала продлевать контракт с «Газпромом»Польша не стала продлевать контракт с «Газпромом»
NASA переносит начало реализации программы по освоению ЛуныNASA переносит начало реализации программы по освоению Луны
Путин напомнил о личной ответственности губернаторов за доплаты медработникамПутин напомнил о личной ответственности губернаторов за доплаты медработникам
США начали поставлять нефть в БелоруссиюСША начали поставлять нефть в Белоруссию

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Колумбии убит один из лидеров повстанцев


15.5.2020 14:53
В Колумбии убит один из лидеров повстанцевФото: colombiafocus.com

Одного из лидеров повстанческой организации ELN убили во время операции, которую проводили правительственные войска Боливии.

Информация о гибели человека, известного как "Мочо Тьерро", появилась в Twitter Минобороны страны.

По данным военного ведомства, в ходе операции, которая проводилась на территории штата Боливар, был убит один из руководителей повстанческого движения Армия национального освобождения (АНО) Колумбии. Уточняющих сведений пока не приводится. Известно лишь, что вместе с "Мочо Тьерро" погибли трое его соратников.

Ранее представители АНО назвали террористическую атаку, совершенную их боевиками в столице Колумбии, "законной операцией". 17 января прошлого года мощный взрыв прогремел в Национальной полицейской академии страны в Боготе. Жертвами инцидента стали тогда двадцать человек, порядка семидесяти были ранены.

Автомобилем с 80 кг взрывчатки управлял 56-летний колумбиец Хосе Альдемар Рохас Родригес. Направив машину в стену здания, он также получил смертельные травмы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 258

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Всех жителей Уханя протестируют на COVID-19Всех жителей Уханя протестируют на COVID-19
В России выявили 11 012 зараженных коронавирусомВ России выявили 11 012 зараженных коронавирусом
В США проведут первый кинофестиваль о котахВ США проведут первый кинофестиваль о котах
Под Калугой главврача уволили после выплат медикам в 27 рублейПод Калугой главврача уволили после выплат медикам в 27 рублей
МИД: США пытаются исказить итоги Второй мировой войныМИД: США пытаются исказить итоги Второй мировой войны

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 979


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru