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Власти Колумбии заявили о причастности к теракту в Боготе повстанцев АНО
18.1.2019 21:06
Фото: livinginperu.com
Ответственность за теракт в Боготе лежит на повстанцах из Армии национального освобождения (АНО), заявили представители колумбийского правительства.
Жертвами инцидента, случившегося в кадетской школе, стали двадцать человек, еще около семидесяти получили ранения.
Правительство Колумбии возложило ответственность за террористическую атаку в Боготе на боевиков из Армии национального освобождения (АНО), передает РИА Новости. С соответствующим заявлением выступил глава оборонного министерства страны Гильермо Ботеро. Он говорил об этом на пресс-конференции в Боготе, трансляция которой велась на официальном портале президента Колумбии.
Согласно официальным данным, отметил Ботеро, в результате нападения погиб двадцать один человек, включая террориста, шестьдесят восемь получили ранения.
По словам министра, исполнитель преступления Хосе Альдемар Рохас Родригес, лишившийся в прошлом правой руки, был напрямую связан с повстанцами. Мужчина, родившийся в Пуэрто-Бояка в 1962 году, в последнее время являлся начальником Фронда им. Доминго Лаина Саенса АНО, отметил глава Минобороны Колумбии.
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