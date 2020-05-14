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Названы страны, в которых коронавирусную инфекцию будет остановить очень сложно


06:21
Названы страны, в которых коронавирусную инфекцию будет остановить очень сложноФото: vk.com

Китайские эпидемиологи пришли к выводу, что в двенадцати странах могут возникнуть особые сложности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Исследователи проанализировали опыт различных государств, предпринимавших меры против эпидемии COVID-19.

По мнению китайских специалистов, все страны, столкнувшиеся с коронавирусом, можно разделить на четыре типа. Как указано в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке medRxiv, в 22 странах эпидемия уже идет на спад.

В 20 государствах распространение пока продолжает нарастать, еще в двенадцати - ситуация стабилизировалась. В семи странах обстановка пока не ясна, и в эту категорию ученые отнесли Соединенные Штаты и Великобританию. По словам китайских исследователей, количество заражений на протяжении более двух недель в этих государствах остается стабильно высоким, поэтому они вызывают особенную тревогу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

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