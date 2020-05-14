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Цыгане подали в суд на мэра Ивано-Франковска
14.5.2020 13:21
Фото: sledcom.ru
В Закарпатье представители цыганской общественной организации подали в суд на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, обвиняя его в расизме и требуя денежной компенсации.
Как передают украинские СМИ, цитируя исковое заявление, чиновник позволил себе использовать язык этнической ненависти.
За оскорбительные реплики, допущенные ранее в отношении представителей национального меньшинства, истцы потребовали от Руслана Марцинкива компенсации в размере 250 тыс. гривен (около 9 тыс. долларов).
Уточняется, что общественную организацию, представители которой обратились в суд, создали вскоре после того, как Марцинкив позволил себе резонансное заявление.
Ранее в отношении Руслана Марцинкива уже было возбуждено уголовное дело. Как пояснил в минувшем апреле глава МВД Украины Арсен Аваков, в требованиях мэра Ивано-Франковска вывезти цыганское население в другой регион были выявлены признаки ксенофобии.
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