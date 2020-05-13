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Сдавать ЕГЭ будут только выпускники, которые хотят поступать в вузы
13.5.2020 19:16
Фото: kaluga-poisk.ru
В России приняли решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) на более поздний срок, информирует пресс-служба Минпросвещения.
Точные даты проведения будут позднее утверждены правительством, а формат проведения будет закреплен Государственной думой и Советом Федерации.
Как стало известно, в этом году период проведения ЕГЭ будет скорректирован, испытания состоятся позже 8 июня. Окончательные даты назовут в скором времени, когда власти примут соответствующее решение, отмечается в сообщении ведомства, которое цитирует агентство "Интерфакс".
Известно также, что ЕГЭ предстоит сдавать лишь тем выпускникам, которые в дальнейшем хотят продолжить обучение в вузах. Российские школы при выдаче аттестатов будут опираться на годовые оценки.
Кроме того, сегодня приняли решение об отмене итоговой аттестации девятиклассников. В этом году в российских школах не будет проводиться Основной госэкзамен (ОГЭ). Ранее предполагалось, что ребята сдадут лишь обязательные предметы - математику и русский язык. Теперь же итоговые оценки также выставят с учетом годовых.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что проведение экзамена в июне нельзя считать безопасным. С учетом эпидемиологической обстановки ЕГЭ стоит перенести на конец лета или даже сентябрь, подчеркнул глава ведомства.
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