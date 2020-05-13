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В Кабуле число жертв нападения на больницу возросло до 24
13.5.2020 17:44
Фото: vk.com
В числе погибших - двадцать две женщины, передает телевизионный канал TOLOnews со ссылкой на представителей медицинского учреждения.
Ранее сообщалось о пяти жертвах и четырех пострадавших.
Согласно уточненным данным, в результате нападения экстремистов на больницу в Кабуле погибли двадцать четыре человека, в том числе, двадцать две женщины и один полицейский. После инцидента на месте ЧП также были найдены останки одного из боевиков.
Вооруженное нападение на больницу, расположенную в столичном районе Дашти-Барчи, было совершено утром 12 мая. Как рассказали очевидцы, сначала около входа в медицинское учреждение прогремел мощный взрыв. После того, как группа неизвестных ворвалась в здание больницы, были слышны взрывы и по меньшей мере еще один взрыв.
В МВД Афганистана ранее сообщили о том, что среди погибших - двое новорожденных детей.
После инцидента в Кабуле афганский лидер Ашраф Гани отдал военным приказ начать наступление на боевиков "Талибана" (деятельность группировки в России официально запрещена). По словам президента страны, выступившего с обращением по телевидению, главари "Талибана" не реагируют на неоднократно звучавшие призывы к прекращению насилия и огня.
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