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Президент Афганистана отдал приказ военным атаковать талибов
12.5.2020 21:01
Фото: sapo.mz
Афганский лидер Ашраф Гани отдал военным приказ начать наступление на боевиков "Талибана" (деятельность группировки в России официально запрещена).
Решение президента стало ответом на непрекращающиеся атаки экстремистов, сообщает канал Tolo News.
По словам Ашрафа Гани, выступившего с обращением по телевидению, главари "Талибана" не реагируют на неоднократно звучавшие призывы к прекращению насилия и огня. Как подчеркнул президент Афганистана, предложения о прекращении огня не означают слабости, они являются свидетельством приверженности к миру.
Вместе с тем, афганский лидер вновь обратился к талибам с призывом поддерживать мирные инициативы.
Ранее стало известно об инциденте в Кабуле. В результате вооруженного нападения на больницу в районе Дашти-Барчи погибли не менее пяти человек, еще четверо мирных жителей были ранены. Представители талибов заявили, что не имеют отношения к этому происшествию.
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