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В США приостановили использование российских аппаратов ИВЛ
13.5.2020 16:08
Фото: today.kg
Руководство Соединенных Штатов будет принимать решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", произведенных в России, после того, как выяснят причины пожара в больнице Петербурга, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Как заявила Джанет Монтези, аппараты, направленные Россией в США, той же модели, как и те, которые, предположительно, спровоцировали возгорание в Петербурге. Аппаратура никогда еще не использовалась в Соединенных Штатах и пока еще не была развернута в больницах. Представительница агентства пояснила, что полученные от РФ аппараты сохранили в резерве на случай, если обстановка в Нью-Йорке и Нью-Джерси начнет ухудшаться.
Отмечается, что в двух штатах приняли решение о том, чтобы вернуть FEMA аппараты, которые ранее были выделены медицинским учреждениям. Окончательное решение об использовании техники организация примет после того, как в РФ установят обстоятельства трагедии в петербургской больнице Святого Георгия.
Ранее в Северной столице произошел пожар в больнице, где лечат пациентов с коронавирусом. По предварительным данным, из-за воспламенившегося в реанимации аппарата ИВЛ погибли пять человек.
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