В США приостановили использование российских аппаратов ИВЛ

ИнтерНовости - новости в стране и мире
ФБР предупреждает американских исследователей COVID-19 об активности китайских хакеров
ФБР предупреждает американских исследователей COVID-19 об активности китайских хакеров
Мексиканские военные привлечены для поддержания порядка
Мексиканские военные привлечены для поддержания порядка
Попова прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России
Попова прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
МИД потребует от NYT и FT опровержения статей о коронавирусе в РоссииМИД потребует от NYT и FT опровержения статей о коронавирусе в России
Сдавать ЕГЭ будут только выпускники, которые хотят поступать в вузыСдавать ЕГЭ будут только выпускники, которые хотят поступать в вузы
В США приостановили использование российских аппаратов ИВЛВ США приостановили использование российских аппаратов ИВЛ
В Саратовской области чиновницу уволили за оскорбительный комментарий о родителяхВ Саратовской области чиновницу уволили за оскорбительный комментарий о родителях
ФБР предупреждает американских исследователей COVID-19 об активности китайских хакеровФБР предупреждает американских исследователей COVID-19 об активности китайских хакеров

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США приостановили использование российских аппаратов ИВЛ


13.5.2020 16:08
В США приостановили использование российских аппаратов ИВЛФото: today.kg

Руководство Соединенных Штатов будет принимать решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", произведенных в России, после того, как выяснят причины пожара в больнице Петербурга, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.

Как заявила Джанет Монтези, аппараты, направленные Россией в США, той же модели, как и те, которые, предположительно, спровоцировали возгорание в Петербурге. Аппаратура никогда еще не использовалась в Соединенных Штатах и пока еще не была развернута в больницах. Представительница агентства пояснила, что полученные от РФ аппараты сохранили в резерве на случай, если обстановка в Нью-Йорке и Нью-Джерси начнет ухудшаться.

Отмечается, что в двух штатах приняли решение о том, чтобы вернуть FEMA аппараты, которые ранее были выделены медицинским учреждениям. Окончательное решение об использовании техники организация примет после того, как в РФ установят обстоятельства трагедии в петербургской больнице Святого Георгия.

Ранее в Северной столице произошел пожар в больнице, где лечат пациентов с коронавирусом. По предварительным данным, из-за воспламенившегося в реанимации аппарата ИВЛ погибли пять человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 253

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Польше пообещали жесткую реакцию на демонтаж памятной доски в ТвериВ Польше пообещали жесткую реакцию на демонтаж памятной доски в Твери
Власти Москвы вводят режим обязательного ношения масок и перчатокВласти Москвы вводят режим обязательного ношения масок и перчаток
В кабмине назвали вероятный срок выхода из режима ограниченийВ кабмине назвали вероятный срок выхода из режима ограничений
Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по снятию ограниченийРоспотребнадзор направил регионам рекомендации по снятию ограничений
В Италии выздоравливающих после COVID-19 в 10 раз больше, чем летальных исходовВ Италии выздоравливающих после COVID-19 в 10 раз больше, чем летальных исходов

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 979


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru