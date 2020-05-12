Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После пожара в Петербурге в недавно горевших больницах проверят аппараты ИВЛ

12.5.2020 19:05

Фото: vk.com



Российские чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах после трагического происшествия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия.



Жертвами ЧП стали пять человек, у всех погибших ранее диагностировали коронавирус.



Как информирует пресс-служба Росздравнадзора, в больницах, где недавно произошли пожары, уже начали проверять качество и безопасность используемых аппаратов ИВЛ.



Пожар произошел утром в реанимационном блоке из пяти палат. В тот момент там находились двадцать пациентов в тяжелом состоянии, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. По данным представителей МЧС, после возгорания переместить в безопасное место быстро удалось лишь пятнадцать больных. Пять пациентов были найдены мертвыми. В качестве причины пожара рассматривается воспламенение медицинской аппаратуры.



Предположительно, при схожих обстоятельствах ранее мог начаться пожар в одной из больниц Москвы, где погиб один человек. Как сообщает агентство "Интерфакс", в столичном медучреждении использовался такой же аппарат ИВЛ "Авента".



В концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех"), прокомментировав ЧП, пояснили, что такая аппаратура начала поставляться на отечественный рынок еще в 2012 году, ранее никаких нареканий к их безопасности не было. Представитель концерна пояснил агентству, что аппараты проходили все необходимые виды тестирования, включая проверку работы в условиях высокой нагрузки.



Администрация петербургской больницы Святого Георгия после случившегося приняла решение отказаться от использования аппарата "Авента М" до того, как станут извуестны результаты официального расследования.



Автор: Злата Богатова

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