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В Москве начался пожар в больнице для пациентов с коронавирусом
9.5.2020 21:34
Фото: vk.com
Произошел пожар на севере города, в столичной ГКБ № 50, где получают лечение пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
По данным агентства "Интерфакс", в результате ЧП погиб один человек.
Со ссылкой на информированный источник в экстренных службах Москвы сообщается, что очаг возгорания находится на первом этаже шестиэтажного здания больницы им. Спасокукоцкого. По предварительным данным, пожар возник в урологическом корпусе, где воспламенились личные вещи.
По состоянию на 21:03 по московскому времени пожар был потушен.
Пожарные, прибывшие на вызов, сразу же приступили к эвакуации пациентов и персонала, отмечается в сообщении. Известно также, что в корпусе в момент ЧП находилось порядка сотни человек с подтвержденным коронавирусом, а также пациенты с другими заболеваниями, количество которых пока не уточняется.
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