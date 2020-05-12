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Китай запустил на орбиту два спутника связи
12.5.2020 16:25
Фото: axar.az
В Китае объявили о выводе на орбиту двух спутников связи, которые были доставлены на заданную высоту посредством носителя "Куайчжоу-1A".
Запуск ракеты такого типа стал в КНР уже девятым по счету, отмечает Центральное телевидение страны.
Запуск состоялся на космодроме Цзюцюань, который находится на территории провинции Ганьсу в центральной части страны. Ракета поднялась в небо в 09:16 (04:16 по Москве). Вывод на орбиту двух спутников серии "Синъюнь-2" был осуществлен успешно, передает ЦТ КНР.
В сообщении отмечается, что речь идет о спутниках, являющихся коммерческими аппаратами. Предполагается, что в будущем они помогут развертывать космический компонент связи для проектов, реализуемых в сфере интернета, а также окажутся полезны при тестировании технологии лазерной межспутниковой связи.
Ранее Али Хаменеи заявил о том, что Иран способен выводить собственные спутники на геосинхронную орбиту. Духовный лидер и руководитель иранского государства при этом подчеркивал, что страна, которая может запускать ракеты-носители со скоростью 7,5 тыс. м/с и выводить спутников на соответствующую орбиту, готова к серьезному рывку в развитии оборонной промышленности.
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