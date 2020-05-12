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Всех жителей Уханя протестируют на COVID-19
12.5.2020 14:42
Фото: smi2.net
Исследование на коронавирус предстоит пройти каждому жителю Уханя, сообщает китайское издание Pengpai.
Власти города уже отдали соответствующее распоряжение, масштабную проверку планируют провести примерно за полторы недели.
Предполагается, что тестирование с использованием нуклеиновых кислот осуществят в течение десяти дней. Администрация Уханя уже предупредила об этом все местные органы управления.
Меры связаны с тем, что в минувшее воскресенье в Ухане, считающемся эпицентром распространения нового коронавируса, вновь зарегистрировали зараженных COVID-19. Как информировал провинциальный Комитет здравоохранения, за день до этого, в субботу в городе госпитализировали пациента с тяжелой формой заболевания, этот случай стал первым за период с 3 апреля.
В результате в Ухане на текущий момент выявлено шесть зараженных коронавирусом в активной форме. Все они находятся в специализированных стационарах под постоянным наблюдением медиков.
При этом количество выявленных бессимптомных носителей коронавируса к настоящему времени возросло на одиннадцать человек, свыше шестисот из них остаются под контролем специалистов.
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