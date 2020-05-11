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Путин объявил о завершении периода нерабочих дней
11.5.2020 16:23
Фото: divanews.ru
Президент РФ Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода и начале постепенного смягчения ограничительных мер, которые ранее вводились на территории России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Глава государства сделал соответствующее заявление по итогам сегодняшнего совещания с руководителями регионов.
В очередном обращении к россиянам президент Владимир Путин объявил о том, что в стране завершается период нерабочих дней, действовавший до 11 мая. Вместе с тем, сохраняются некоторые ограничения, призванные препятствовать распространению коронавирусной инфекции. В частности, под запретом пока по-прежнему остаются мероприятия.
Кроме того, продолжает действовать режим самоизоляции для пенсионеров возраста старше 65 лет и всех, кто страдает от серьезных хронических заболеваний.
К сегодняшнему дню, 11 мая, власти российских регионов уже должны были подготовить планы по поэтапному снятию ограничительных мер, ранее введенных из-за коронавируса, напомнил президент. По словам Путина, приоритетными сейчас являются рекомендации медиков. От мнения врачей зависит, как именно и какими темпами придется постепенно выходить из карантина. И процесс этот не будет быстрым, подчеркнул президент.
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