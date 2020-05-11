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В Голливуде готовятся к съемкам продолжения «Молчания ягнят»
11.5.2020 16:03
Фото: vk.com
Телевизионный канал CBS заказал первый сезон сериала, который будет представлять собой продолжение известного кинофильма "Молчание ягнят", сообщает The Hollywood Reporter.
Предполагается, что многосерийный сиквел получит название "Кларисса".
В роли Клариссы Старлинг в этом фильме будет сниматься Ребекка Бридс, известная зрителям по таким многосерийным лентам как "Большая волна" и "Милые обманщицы".
Отмечается, что в качестве продюсера выступит Алекс Куртцман, в прошлом работавший над переизданием серии "Звездный путь". Соавтором сценария вместе с ним будет Дженни Люмет, которая создала сюжетную основу для картины "Рэйчел выходит замуж".
События нового сериала будут происходить в жизни Клариссы Старлинг через полгода после завершения истории, описанной в "Молчании ягнят". Продолжая работать в Вашингтоне, она выслеживает опасных преступников и одновременно пытается разобраться с "демонами", которые приходят из ее собственного прошлого.
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