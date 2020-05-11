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Нурмагомедов поддержал Фергюсона после проигрыша Гэйджи
11.5.2020 15:15
Фото: businessinsider.com
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал слова поддержки в адрес американца Тони Фергюсона, который проиграл поединок со своим соотечественником Джастином Гэйджи.
На своей странице в Twitter Нурмагомедов призвал Фергюсона не унывать.
По словам российского бойца, все уже в прошлом. Хабиб Нурмагомедов выразил надежду на то, что с Тони Фергюсоном и его близкими "все будет в порядке". Россиянин подчеркнул, что сын американского борца обязательно будет им гордиться, когда подрастет.
Ранее в Джексонвилле Джастин Гэйджи оказался сильнее своего соотечественника Тони Фергюсона и получил пояс временного чемпиона UFC. Бой продолжался до пятого раунда. За полторы минуты до окончания судья принял решение остановить поединок, к тому моменту уже превратившийся в избиение Фергюсона. Бойцу пришлось выдержать много мощных ударов Гэйджи.
Вскоре появились сообщения о том, что Гэйджи потребовалась госпитализация. В больнице у него диагностировали перелом орбитальной кости. Боец, судя по его Instagram, чувствует себя неплохо: он разместил ролик, на котором танцует в палате, находясь под капельницей.
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