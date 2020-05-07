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Фергюсон уступил Гэйджи титул чемпиона UFC
11:25
Фото: sportazinas.com
На турнире UFC 249, который состоялся в Джексонвилле американский боец Джастин Гэйджи оказался сильнее своего соотечественника Тони Фергюсона.
Он доминировал на протяжении всего поединка, одержал победу и получил в результате пояс временного чемпиона организации в легком весе.
Как стало известно, бой завершился нокаутом. Тони Фергюсон уступил Джастину Гэйджи титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. Поединок продолжался до пятого раунда.
За полторы минуты до окончания судья принял решение остановить поединок, к тому моменту уже превратившемуся в избиение Фергюсона. Бойцу пришлось выдержать много мощных ударов Гэйджи.
Предполагалось, что Фергюсон встретится с Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин отказался от поединка из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Теперь Нурмагомедову предстоит бой с Гэйджи.
Первые бои UFC, организованные в американском Джексонвилле за два месяца, состоялись без зрителей. За поединком можно было наблюдать лишь в телеэфире.
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