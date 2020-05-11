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Россия обогнала Италию и Великобританию по числу зараженных коронавирусом


11.5.2020 14:42
Россия обогнала Италию и Великобританию по числу зараженных коронавирусомФото: defense.gov

Россия оказалась на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, опередив Италию и Великобританию.

По состоянию на 11 мая в нашей стране было лабораторно подтверждено 221 344 положительных теста.

За последние сутки в России зарегистрировали еще 11 656 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, информирует оперативный штаб. Отмечается, что около половины инфицированных - 46,5% - не имеют никаких клинических проявлений заболевания.

Суточный прирост зараженных COVID-19 по стране составил 5,6%, т.е. сегодня, 11 мая, Россия обогнала Великобританию и Италию, где кооронавирусом заражены соответственно 220,4 тыс. и 219 тыс. человек.

В России новые случаи были зафиксированы в 84 регионах. Наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве - 6169, Подмосковье (1079), Петербурге (307) и Нижегородской области (291).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 282

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